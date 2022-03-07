نائب التنسيقية: عام 2022 يشهد تغير في موازين القوى الدولية

قال النائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن الحديث عن الردع النووي والذي أعلن الرئيس الروسي تأهبها ليس بجديد.



جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي، والذي يديره النائب طارق الخولي، من أجل بحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.



وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن شكل الهجوم على أوكرانيا والعمليات العسكرية كان به تطور .. النهارده الهجوم لم يكن جوي كما اعتدنا منذ بداية الهجوم ولكن كان الهجوم صاروخي باستخدام صواريخ بالستية".



واستطرد النائب محمد عزمي ان 2022 يشهد تغير في موازيين القوة الدولية، ولكن قد نرى تفير في شكل مبادرة السلم الفترة المقبلة".



وأكمل المواجهة بين ثاني أقوى جيش في العالم وعلى الصعيد الأخر الجيش الاوكراني والذي يحتل المركز 25 في القوة، وبالتالي يوجد فرق في القوة".

ونوه: "بعد تفكك الاتحاد السوفيتي كان هناك اتفاق اطاري بالدفاع على روسيا بالدول التي كانت في الاتحاد، وبالتالي مخالفة أوكرانيا لهذا الاتفاق هو ما ادى إلى هذه المشكلة".



وأوضح: "مجموعة العقوبات التي فرضتها أمريكا على روسيا ، يؤكد عدم حدة الصراع حتى الآن وعدم الدخول بصدد حرب عالمية ثالثة".

