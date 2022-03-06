إخماد حريق بإحدى غرف مستشفى بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أنه قد تم مساء اليوم الأحد أطفاء أدخنة انبعثت بإحدى غرف تخزين المهمات بالدور الأول بالمستشفى الجامعى من خلال منظومة الإطفاء بالمستشفى، ودون استخدام خراطيم الإطفاء الخاصة بقوات الدفاع المدني.



وأوضح رئيس الجامعة أن الأدخنة لم تمتد لغرف المرضى، و أنه لا توجد أية إصابات بشرية، مؤكداً تواجد كافة قيادات المستشفى الجامعى و انتظام سير العمل بهدوء فى المستشفى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

فاجأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بزيارة تفقدية، لطالبات المدينة الجامعية للإطمئنان عليهن، والتأكد من مدى توافر عناصر الراحة والأمان.

وخلال جولته استمع رئيس الجامعة، للطالبات للوقوف على مدي جودة الخدمة المقدمة والمعاملة داخل المدينة، وتابع تواجد جميع مشرفي المدن، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وحصول جميع الطالبات علي اللقاح والتعقيم الدوري لغرف وصالات الطعام والأنشطة، وارتداء الكمامات واستخدام مقياس الحرارة عند الدخول من البوابات وتوافر سيارة إسعاف مجهزة لحالات الطوارئ.

واطمأن رئيس الجامعة، علي الطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني وانتظام جداول المحاضرات، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، ومدى وجود أي عقبات تواجههن باعتبارهن أمانة في بيتهم الثاني الجامعة.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن الغامرة بزيارة رئيس الجامعة وحرصه علي المتابعة الدائمة لهن، والاستفسار عن أحوالهن، وحل أي مشكلة من شأنها أن تعيق دراستهم من خلال سياسة الباب المفتوح التي يتبناها رئيس الجامعة مع أبنائه الطلبة والطالبات.