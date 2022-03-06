المهن الموسيقية: التحقيق مع عمر كمال غدا

قال محمد أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة لا تمنع أحد من الغناء، ولكن تمنع الغناء دون الحصول على تصريح، مؤكدا أن مسلم مطرب ونطالبه بتقديم الأوراق الخاصة به للحصول على عضوية النقابة.



وأضاف "محمد أبو اليزيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": “مسلم ينقصه بعض الأوراق فقط وهو مطرب وصوته مناسب.. النقابة تدافع عن صوت مصر وتعمل على حماية الفن والغناء”.

وأوضح أن المطرب مسلم لم ينهي موقفه من التجنيد حتى الآن وهذا سبب تأخير تقدمه بأوراق النقابة، منوها بأن عمر كمال سيصل مصر غدا وسيتم التحقيق معه على الفور لما بدر منه.

ووجه "سيد علي" حديثه للنقابة، قائلا: "هما لسه شباب وانصحوهم يحطوا لسانهم جوه بقهم".