بنك عودة الأعلى.. أسعار شراء الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 7-3-2022

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 7 مارس 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك عودة اليوم الاثنين 21.04جنيه للشراء و 21.21جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدي اجريكول اليوم الاثنين 20.95جنيه للشراء و 21.14جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك HSBC اليوم الاثنين 20.93 جنيه للشراء و 21.15جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الاثنين 20.70جنيه للشراء و 20.87جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين 20.70جنيه للشراء و 21.05جنيه للبيع



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك الأهلي المتحد اليوم الاثنين 20.69جنيه للشراء و 21.05جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين عند 20.70جنيه للشراء 20.87جنيه للبيع.



وبلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك (العربي الأفريقي الدولي ، وبلوم ، والمصرف المتحد ، والمشرق، والكويت الوطني ) اليوم الاثنين 20.68جنيه للشراء و 21.05جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(قطر الوطني، العقاري المصري العربي) 20.68 جنيه للشراء و20.95جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربي الدولي اليوم الاثنين 20.68جنيه للشراء و 21.03جنيه للبيع

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( قناة السويس،أبوظبي التجاري) اليوم الاثنين 20.67جنيه للشراء و 21.05جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الاثنين 20.65جنيه للشراء و 21.02جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الاثنين 20.65جنيه للشراء و 21.02جنيه للبيع.



وبلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم 20.61جنيه للشراء و 21.04جنيه للبيع.



أفضل سعر لشراء الاسترليني

ويقدم بنك عودة أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 21.04جنيه للشراء.