لعدم وجود إنارة.. سكان عزبة العلامية فى المنوفية يستغيثون من الظلام

استغاث سكان عزبة العلامية- قرية طوخ دلكة التابعة إلى مركز تلا فى محافظة المنوفية بالمسئولين، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لعدم وجود أي إنارة تذكر ما يعرض حياتهم للخطر.

قال المواطن وحيد داود في شكواه: "نعاني نحن سكان عزبة العلامية- قرية طوخ دلكة التابعة إلى مركز تلا فى محافظة المنوفية أشد المعاناة من عدم تواجد إنارة وعند دخول الليل تتحول المنطقة إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن ".

وأضاف أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق، لافتا إلى أن مطالبهم ليست كبيرة أو بمعجزة، حتى تتأخر كل هذه السنوات ولا أحد يستجيب لهم.

أوضح: “سبق وتقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الوحدة المحلية للشكوى من عدم وجود إنارة ولكن دون جدوى"، وطالب محافظ المنوفية بالتدخل والعمل على إضاءة المنطقة ”.

وناشد المسئولين في المنوفية وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

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