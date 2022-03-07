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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ناجي قمحة: روسيا تريد تأمين مجال الأمن القومي الحيوي لها في الاتجاه الغربي

أحمد ناجى قمحة
أحمد ناجى قمحة

تحدث أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، عن الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا إن ماحدث في العالم يعد إرهاصات لعدم القدرة على فرض النظام الدولي، بمعنى أنه بين الحربين العالميتين تم تأسيس منظمة عصبة الأممم في محاولة للتنظيم الدولي ثم فشلت وجاء بعدها نظام الأمم المتحدة.


وتابع قمحة، أن نظام الأمم المتحدة شكل نوعا من أنواع الصراع الممتد طوال الفترة، موضحا  انه البعض تصور انهيار الصراع عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتى، ومن هنا  يبدأ صراع الإرادات.

ونوه إلى أن صراع الإيرادت بدأ في عام 1991، والان يتم ترجمة هذه الصراع على ارض الواقع ، موضحا ان رغبة الدولة الروسية الواضحة في وجود مساحة كافية لها تتيح سيطرتها ، حيث انها تدرك جيدا موقف اوكرانيا الحرج.

وتابع أن روسيا بقيادة بوتين تريد تأمين مجال الأمن القومى الحيوى لها فى الاتجاه الغربى، واستعادة تأثيرها على بعض الدول التى تم استقطاعها من الدولة السوفيتية فى أى صيغة فيدرالية.

 

أوكرانيا المخابرات الروسية الأوكرانية احمد ناجي الأزمة الروسية الأوكرانية

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