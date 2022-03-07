عمرو أديب: هناك طبقات تستطيع أن تستوعب ارتفاع الأسعار وعلينا مراعاة الفقراء

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للدولة المصرية، قائلا: "رسالة أوجهها للدولة المصرية ليست للمواطن أو للتجار".

وأضاف: "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كل الدول بتحاول أنها تساعد شعوبها أنها تتوائم مع الشر اللي لابد منه".

وأشار: "هناك حرب القمح زاد كل الدول الأسعار فيها ارتفعت، لو قولنا نعمل زي أمريكا أو الصين فالأسعار هناك ارتفعت"، متابعا: "فيه شيء يجب أن أقوله أسعار تزيد مفهوم فيه افتراء في الزيادة من التجار معاك إنما الشيء الوحيد الذي دائما أوصي به الدولة المصرية الفقراء ثم الفقراء ثم الفقراء".

وتابع: "هناك طبقات تستطيع أن تستوعب الصدمة المتمثلة في ارتفاع الأسعار وهي الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، إنما أصحاب الطبقة المتوسطة التي أصبحت تحت الطبقة المتوسطة دي في رقبة الدولة، والفقراء في رقبة الدولة".



وأكمل: "يجب على الدولة والمواطنين ألا يفعلوا أي شيء إلا لهذه الطبقات.. اعمل في أي حد أي حاجة في الطبقات اللي فوق، ولكن في طبقات متستحملش أكتر من كده".



وأردف: :لا استطيع أن أطلب من هذه الطبقات أي شيء، لأن هناك طبقات في مرحلة لا تستحمل أكثر من ذلك، وهم في رقبة وزيرة التضامن ووزير المالية ووزيرة التخطط ورقبتنا كلنا، لأن هؤلاء هم الأولى بالرعاية".