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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين: قانون الوكالة التجارية من أهم التشريعات التي تمس الاقتصاد الوطني| فيديو

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض برنامج "على مسئوليتي"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد، والتي تحدث فيها عن مشروع قانون الوساطة التجارية، وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية من أهم التشريعات التي تحكُم نشاط كبير يمس الاقتصاد الوطني ويصل لمليارات.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

ضرورة ضبط سوق الوكالة

وشدد وكيل مجلس النواب، على ضرورة ضبط سوق الوكالة والوساطة التجارية بطريقة مدروسة، لمنع أي إشكاليات.

ودعا محمد أبو العينين، إلى أهمية أن يكون هناك تأهيل للمخاطبين بهذا القانون، لافتًا إلى أن العاملين في شركات الوساطة التجارية في الخارج يتم تدريبهم على أعلى مستوى.

وطالب وكيل مجلس النواب، بضرورة العمل من أجل تنظيم الوساطة وخصوصا فيما يتعلق بالتسويق العقاري الذي يحتاج لمنظومة متكاملة.

وقال محمد أبو العينين: إنه من الضروري أن يكون هناك دورات تدريبة مستمرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف عند عمليات حصر العاملين في هذا المجال وقيدهم في سجل، ولكن لابد من المتابعة والتقييم بشكل دوري للعاملين في هذا الملف.

وشدد محمد أبو العينين، على ضرورة دراسة موضوع ملف الوساطة التجارية في ضوء تجارب الدول الأخرى، خصوصا التي شهدت تميزا كبيرًا.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين برنامج على مسئوليتي محمد أبو العينين محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب

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