مواطنة: أولادي طردوني من بيتي وأخذوا أرضي.. فيديو

قالت فرج الله، مواطنة، إن زوجها توفي وأولادها أرادوا أخذ قطعة الأرض الخاصة بها بعد وفاة والدهم، مؤكدة أنهم حصلوا علي المنزل ولا يريدون أن يعطونها الأرض أو المنزل لتسكن فيه.

وأضافت فرج الله خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة": “لا يوجد معي فلوس من أجل المعيشة.. أولادي أخرجوني من المنزل بالقوة وكسروا سلم المنزل وقفلوا المياه وفصلوا الكهرباء”.

من جانبه قال ابن فرج الله: “أنا أيضا مطرود من المنزل ولكني مسافر خارج البلاد، ووزعنا ميراث أبي علينا بعد وفاته بشرع الله.. أبي كتب لأمي فدان ونصف والمنزل وبعد موت أبي وسفري وضعوا يدهم علي أرض والدتي وعلي المنزل”.