عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: لن نجازف بالتواجد عسكريا في أوكرانيا

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه يتم إعطاء الضوء الأخصر لبولندا لإرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا.

وأضاف:"أشعر بالتفاؤل بعد تقديم مولدوفا المساعدة للفارين من حرب الكرملين غير المبررة في أوكرانيا".

وكرر بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تنوي "الوجود العسكري جوا أو برا في أوكرانيا لعدم المجازفة وتوسعة الحرب في أوروبا".

وأكد بلينكن أن الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني بات قريبا. وذلك على الرغم من التقارير التي تتحدث عن عرقلة روسيا للمفاوضات بسبب اشتراطها إعفاءها من أي عقوبات قد تعرقل التجارة بين موسكو وطهران.

رئيس أوكرانيا: نسمع عن مساعدات ولا نرى شيئا..والعقوبات على روسيا ليست كافية

الدفاع الروسية: أوكرانيا طورت أسلحة بيولوجية على الحدود بتمويل أمريكي

وفي وقت سابق من اليوم، قال بلينكن إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "يناقشان بشكل مكثف" إمكانية حظر واردات النفط الروسي ردا على غزو أوكرانيا.

وقال في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية "نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية".

وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين والديموقراطيين، مشروع قانون الخميس لحظر واردات النفط الروسي. وكان بايدن قد أشار عشية ذلك إلى أنه "لم يتم استبعاد أي شيء" بشأن هذا الموضوع.

بلينكن أوكرانيا روسيا وزير الخارجية الامريكي النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

رئيس أوكرانيا: نسمع عن مساعدات ولا نرى شيئا..والعقوبات على روسيا ليست كافية

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

ترشيحاتنا

جيرو يقود ميلان للفوز على نابولي واعتلاء صدارة الدوري الإيطالي

الحرب في أوكرانيا تلهب أسعار النفط عالميًا| ارتفاعات غير مسبوقة ومصر ليست ببعيدة

الرقابة المالية 4.2 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال ديسمبر 2021

شعبة للمواد الغذائية: اجتماع مع مباحث وزارة التموين لضبط زيادة أسعار العيش

شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

بعد إصابتها وخياطة 9 غرز.. ليلى علوي:لازم أكمل تصوير عشان ألحق رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ