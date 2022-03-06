أمريكا: لن نجازف بالتواجد عسكريا في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه يتم إعطاء الضوء الأخصر لبولندا لإرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا.

وأضاف:"أشعر بالتفاؤل بعد تقديم مولدوفا المساعدة للفارين من حرب الكرملين غير المبررة في أوكرانيا".

وكرر بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تنوي "الوجود العسكري جوا أو برا في أوكرانيا لعدم المجازفة وتوسعة الحرب في أوروبا".

وأكد بلينكن أن الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني بات قريبا. وذلك على الرغم من التقارير التي تتحدث عن عرقلة روسيا للمفاوضات بسبب اشتراطها إعفاءها من أي عقوبات قد تعرقل التجارة بين موسكو وطهران.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بلينكن إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "يناقشان بشكل مكثف" إمكانية حظر واردات النفط الروسي ردا على غزو أوكرانيا.

وقال في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية "نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية".

وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين والديموقراطيين، مشروع قانون الخميس لحظر واردات النفط الروسي. وكان بايدن قد أشار عشية ذلك إلى أنه "لم يتم استبعاد أي شيء" بشأن هذا الموضوع.