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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محسن عبد المسيح: لا يليق بالإسماعيلي المركز الأخير في الدوري

صدى البلد

أكد محسن عبد المسيح، نجم الإسماعيلي السابق، أنه يتمنى عودة الدراويش إلى النتائج الإيجابية ومكانته الطبيعية فى جدول الدوري الممتاز.

وقال عبد المسيح فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "جماهير الإسماعيلى تتمنى عودة الفريق حتى لو فى غير مكانته الطبيعية هذا الموسم ولكن بعيدا عن منطقة الهبوط، ولا يليق بالدراويش أن يكون فى المركز الأخير بالدوري".

وأضاف: "يجب أن يتكاتف الجميع خلف فريق الإسماعيلي، وأتمنى أن تقاتل اللاعبين على الفوز وحصد النقاط الثلاث فى كل مباراة من أجل استعادة مكانة الفريق مرة أخرى".

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