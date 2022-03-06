بسبب فيريرا.. إسماعيل يوسف يقترب من العودة لنادي الزمالك

أعلن إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق "زد" عن تواصل رئيس القلعة البيضاء معه في الأيام القليلة الماضية، من أجل مطالبته بالعودة للعمل في النادي، وتولي منصب رئيس جهاز الكرة بالزمالك.

وشدد إسماعيل يوسف على أنه تحت أمر نادي الزمالك ولا يمكن أن يتأخر عن القلعة البيضاء.

وأوضح نجم القلعة البيضاء السابق أن عودة البرتغالي فيريرا لتدريب الزمالك مكسب كبير للفريق، وشدد على أنه مدرب عبقري ومتميز، موضحا أنه يرفض انتقاد البعض لكبر سن المدرب.

وأضاف إسماعيل يوسف أن فيريرا مدرب قوي الشخصية، وسبق وأن عمل معه في فترة ولايته الأولى بالنادي، وكان هناك تواصل بينهما على فترات خلال السنوات الماضية.