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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد الشهامة.. مصرع شاب غرقا حاول إنقاذ فتاة من الغرف في المنصورة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي شاب مصرعه غرقًا في محافظة الدقهلية أثناء محاولتة إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في ترعة المنصورية بمدينة المنصورة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة ونقله إلي منزلة في قرية سرسو البرامون مركز المنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بدفن الجثة.
وكان قد تبلغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب في ترعة المنصورية من أمام مقابر جديلة عندما حاول إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في مياه الترعة.
وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى ومباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلي مكان الواقعة، وتمكنت القوات من إنتشال الجثة، وتبين أنه شاب يدعى محمد أحمد الديسطي، وشهرته بكار، 24 عاما من عزبة سريو البرامون مركز المنصورة، ولقي مصرعه غرقا.
وأكد شهود العيان أن فتاة تدعي ٱمال ج. إ.،40  عاما، من مدينة المنصورة، ألقت بنفسها من أعلي كوبري مقابر جديلة في مياه ترعة المنصورية، وعندما شاهد الشاب الفتاة وهي تغرق، قفز خلفها في المياه وتمكن من إنقاذها إلا أنه لم يتمكن من الخروج وغرق.
وأوضح الشهود أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال الجثة وفور خروج الجثة من المياه نقلها أقارب المتوفي إلي بيته في العزبة سريو البرامون مركز المنصورة.
وتجمع عدد كبير من الأهالي في مدخل العزبة في انتظار التصريح بالدفن وأطلقوا عليه لقب "شهيد الشهامة".
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بدفن الجثة.

الدقهلية محافظة الدقهلية مصرع المنصورة قسم شرطة

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