عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواجهة على الهواء بين نقيب الممثلين والضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة

أموال
أموال

قال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إنه إذا خرج ضيف في برنامج ومخدتش أجر يدفع للضرائب 10% ولا يعترفون بأننا لم نتقاضى أجرا وبيقولوا بتلمعوا نفسكم، فيما قالت الإعلامية لميس الحديدي: "موسم الضرائب جه وأنا بحترم القانون بس فكرة تقديم إقرار كل شهر أنا بتعب منها طب ما أنا بدفع آخر السنة إية المشكلة؟"

وأضاف أشرف زكي، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن  الضريبة على المنتج لكن طالبين مننا كفنانين نحصلها والقانون بيحبسني أنا، فيما رد الدكتور سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب قائلا: لا نحاسب الفنانين على أي أجور لم يحصلوا عليها وبنشوف المشكلة فين ونحلها.


وقال أشرف زكي نقيب الممثلين: “باسمي واسم كل الفنانين لم نذهب للبرلمان لتقليل ضريبة القيمة المضافة التي فرضت علينا ولكن لإيجاد طريقة حوار مع الضرائب، متابعا: مطلوب مننا نعمل إقرار ضريبي كل شهر، وبعض الفنانين مش بيشتغلوا منذ 3 سنوات وضريبة القيمة المضافة على المستفيد من الخدمة”.
 

وتابع أشرف زكي: “أشكر النواب في البرلمان التي ألزمت مصلحة الضرائب لعمل بروتوكول مع النقابة، وإحنا تحت أمر الدولة حتى حتى لو تضاعفت قيمة الضريبة المضافة”، موضحا أن البروتوكول مع مصلحة الضرائب لا يلغي القانون وإحنا اللي بنتحبس في حالة عدم دفع الضرائب.
 

وقال أشرف زكي: "أصدرت قرارا مفيش فنان يروح برنامج مجانا عشان بيدفعونا ضرايب.
فيما قال رئيس قطاع المناطق والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب: لا نحاسب الفنانين على أي أجور لم يحصلوا عليها.. وبنشوف المشكلة فين ونحلها، متابعة: نتعاون مع الفنانين وألزمنا المنتجين لكي يتحملوا الضريبة".

وأضاف رئيس قطاع المناطق والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب، أن الإقرار الإلكتروني لا يستغرق أكثر من 10 دقائق والمطلوب من المنتجين أن يقدموا المبالغ التي قدموها للفنانين، متابعا: ممكن نعيد الكلام مع الفنانين في مسألة تطبيق الضريبة المضافة.

اشرف زكي نقيب الممثلين اخبار التوك شو كلمة أخيرة قناة ON

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

موضوعات متعلقة

أشرف زكي: الضرائب تطالب الفنانين بمقابل مادي للظهور في البرامج التلفزيونية

ترشيحاتنا

مواجهة على الهواء بين نقيب الممثلين والضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة

بسبب التقلبات الجوية.. أمجد الحداد يعطي نصائح مهمة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

رسالة نارية من جوارديولا لـ ليفربول عقب اكتساح مانشستر يونايتد

الأرصاد: انخفاض الحرارة 15 درجة خلال ساعات الليل

إبراهيم سعيد: على شيكابالا الاعتزال بدلًا من أن تأتي من جماهير الزمالك

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع قياسي للعقود الأجلة للنفط الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ