مواجهة على الهواء بين نقيب الممثلين والضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة

قال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إنه إذا خرج ضيف في برنامج ومخدتش أجر يدفع للضرائب 10% ولا يعترفون بأننا لم نتقاضى أجرا وبيقولوا بتلمعوا نفسكم، فيما قالت الإعلامية لميس الحديدي: "موسم الضرائب جه وأنا بحترم القانون بس فكرة تقديم إقرار كل شهر أنا بتعب منها طب ما أنا بدفع آخر السنة إية المشكلة؟"

وأضاف أشرف زكي، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الضريبة على المنتج لكن طالبين مننا كفنانين نحصلها والقانون بيحبسني أنا، فيما رد الدكتور سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب قائلا: لا نحاسب الفنانين على أي أجور لم يحصلوا عليها وبنشوف المشكلة فين ونحلها.



وقال أشرف زكي نقيب الممثلين: “باسمي واسم كل الفنانين لم نذهب للبرلمان لتقليل ضريبة القيمة المضافة التي فرضت علينا ولكن لإيجاد طريقة حوار مع الضرائب، متابعا: مطلوب مننا نعمل إقرار ضريبي كل شهر، وبعض الفنانين مش بيشتغلوا منذ 3 سنوات وضريبة القيمة المضافة على المستفيد من الخدمة”.



وتابع أشرف زكي: “أشكر النواب في البرلمان التي ألزمت مصلحة الضرائب لعمل بروتوكول مع النقابة، وإحنا تحت أمر الدولة حتى حتى لو تضاعفت قيمة الضريبة المضافة”، موضحا أن البروتوكول مع مصلحة الضرائب لا يلغي القانون وإحنا اللي بنتحبس في حالة عدم دفع الضرائب.



وقال أشرف زكي: "أصدرت قرارا مفيش فنان يروح برنامج مجانا عشان بيدفعونا ضرايب.

فيما قال رئيس قطاع المناطق والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب: لا نحاسب الفنانين على أي أجور لم يحصلوا عليها.. وبنشوف المشكلة فين ونحلها، متابعة: نتعاون مع الفنانين وألزمنا المنتجين لكي يتحملوا الضريبة".

وأضاف رئيس قطاع المناطق والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب، أن الإقرار الإلكتروني لا يستغرق أكثر من 10 دقائق والمطلوب من المنتجين أن يقدموا المبالغ التي قدموها للفنانين، متابعا: ممكن نعيد الكلام مع الفنانين في مسألة تطبيق الضريبة المضافة.