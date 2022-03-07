اطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي .. التعاون الدولي توضح التفاصيل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر عقدت مؤتمر أمس من أجل إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعاة الإعمار والتنمية، منوهة أن العلاقة بين الطرفين بدأت منذ عام 1991، لذلك تعبتر مصر من الأعضاء المؤسسة لـ البنك الأوروبي.

وأضافت رانيا المشاط في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن بدأت العمل على أرض الواقع في مصر منذ عام 2012، مشيرة إلى إجمالي المشروعات بين مصر والبنك الأوروبي التي تصل إلى 8 ونصف مليار يورو، موضحة أن هذه التمويلات ليست فقط للحكومة ولكن 76% منها يكون للقطاع الخاص الموجود في مصر.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي أن كل 5 سنوات تقوم الأطراف بمراجعة أولويتها، بحيث تكون متطابقة مع أولويات الوطنية، موضحة أنه يتم وضع الرؤى الوطنية داخل الاستراتيجية ما بين مصر والمجتمع الدولي.

وأوضحت رانيا المشاط أن الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي مبنية على اقتصاد شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، والذ أصبح ضمن أولويات دول العالم وليست مصر فقط، خاصة لأننا على مشارف استقبال مؤتمر المناخ.