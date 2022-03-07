أشرف خضر: الإسماعيلي يحتاج لفوز لاستعادة الثقة.. ولدينا فريق أفضل من ثلثي أندية الدوري.. فيديو

قال أشرف خضر، المدرب العام السابق لفريق الإسماعيلي السابق، إن الأزمة التي يعيشيها النادي خلال الفترة الحالية، تعود لأسباب متراكمة، بالتحديد منذ رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق عن منصبه.

وأضاف خضر، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبو الإسماعيلي يمرون بحالة عصبية شديدة، إلا أن الجماهير مُطالبة بالهدوء والاستمرار في المساندة، لحين تحقيق المطلوب.

وواصل تصريحاته، أن الإسماعيلي في حاجة إلى فوز واحد لتتوالى الانتصارات، خاصة وأن الفوز سيعيد الثقة إلى اللاعبين في أنفسهم، مشددًا أن عدم الثقة وراء تراجع النتائج وتواجد الفريق بالمركز الذي لا يليق به في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

واختتم أشرف خضر، تصريحاته بأنه من الضروري عدم اتحاذ إدارة الإسماعيلي قراراتها من منصات السوشيال ميديا، موضحًا أن الدراويش يمتلك تشكيل لاعبين أفضل من ثلثي فرق الدوري.