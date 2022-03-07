عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف خضر: الإسماعيلي يحتاج لفوز لاستعادة الثقة.. ولدينا فريق أفضل من ثلثي أندية الدوري.. فيديو

الاسماعيلي
الاسماعيلي

قال أشرف خضر، المدرب العام السابق لفريق الإسماعيلي السابق، إن الأزمة التي يعيشيها النادي خلال الفترة الحالية، تعود لأسباب متراكمة، بالتحديد منذ رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق عن منصبه.

وأضاف خضر، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبو الإسماعيلي يمرون بحالة عصبية شديدة، إلا أن الجماهير مُطالبة بالهدوء والاستمرار في المساندة، لحين تحقيق المطلوب.

وواصل تصريحاته، أن الإسماعيلي في حاجة إلى فوز واحد لتتوالى الانتصارات، خاصة وأن الفوز سيعيد الثقة إلى اللاعبين في أنفسهم، مشددًا أن عدم الثقة وراء تراجع النتائج وتواجد الفريق بالمركز الذي لا يليق به في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

واختتم أشرف خضر، تصريحاته بأنه من الضروري عدم اتحاذ إدارة الإسماعيلي قراراتها من منصات السوشيال ميديا، موضحًا أن الدراويش يمتلك تشكيل لاعبين أفضل من ثلثي فرق الدوري.

أشرف خضر الاسماعيلي إيهاب جلال ايهاب الكومي ملعب البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

ترشيحاتنا

إصابة 13 شخصا في حريق بمنزل بالشرقية 

مواجهة على الهواء بين نقيب الممثلين والضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة

بسبب التقلبات الجوية.. أمجد الحداد يعطي نصائح مهمة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

رسالة نارية من جوارديولا لـ ليفربول عقب اكتساح مانشستر يونايتد

الأرصاد: انخفاض الحرارة 15 درجة خلال ساعات الليل

إبراهيم سعيد: على شيكابالا الاعتزال بدلًا من أن تأتي من جماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ