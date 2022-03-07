بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع قياسي للعقود الأجلة للنفط الأمريكي

سجلت العقود الآجلة للنفط ارتفاع لأعلى مستوى لها منذ 2008، حيث تجاوز خام برنت الـ 139 دولار للبرميل الواحد، والخام الأمريكي وصل 1 إلى 130 دولار للبرميل الواحد.

وكانت أعلنت شركة شل البريطانية عن اضطرارها الشديد لشراء النفط الروسي، وذلك رغم إعلانها سابقا أنها تخطط للخروج من شراكاتها في رأس المال مع عملاق الطاقة الروسي الحكومي (جازبروم) في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في بيان الشركة: "بالأمس اتخذنا قرارا اضطراريا بالحصول على شحنة من النفط الخام الروسي. تنتج مصافينا البنزين ووقود الديزل، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يستخدمها الناس بشكل يومي".

وتابعت الشركة في بيانها: "ونود الاستمرار في ذلك بدون انقطاع إمدادات النفط الخام بالنسبة للمصافي".

وأضافت: "إن صناعة الطاقة لن تكون قادرة على ضمان إمداد مستقر للسلع المطلوبة في جميع أنحاء أوروبا. لن تتمكن المصادر البديلة من الوصول بالسرعة الكافية".

