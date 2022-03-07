عبد الستار صبري: كنت أتمنى إقامة معسكر طويل للمنتخب قبل مباراتي السنغال

قال عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية السابق ، إنه كان يتمنى إقامة معسكر طويل للمنتخب الوطني قبل مباراتي السنغال موضحا أن الوقت قبل المباراة الأولى ضيق للغاية على فترة الاعداد.



وأضاف صبري في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين: "المعروف عن المنتخب الوطني أنه ينسجم خلال المعسكرات الطويلة، وكلما طالت المدة حدث التناغم بين الجهاز الفني واللاعبين وهي أهم أسلحة المنتخب التي يعول عليها في البطولات المجمعة".



وتحدث عبد الستار صبري عن غيابه عن الساحة الرياضية قائلا: "عدم انتمائي لـ الأهلي والزمالك يقلل من فرصة عملي في بعض الأندية والأمر نفسه ينطبق على المنتخبات، أتمنى أن يكون لي دور في المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة".

ووجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة للاعبي المنتخب الوطني، قبل مواجهتي السنغال في تصفيات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكتب كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: يا شباب، العد التنازلي لكأس العالم بدأ، باقي 15 يوما على بدء معسكرنا، فقط بالسلوك الصحيح الذي أظهرناه من قبل يمكننا أن ننجح ونحقق الحلم المصري ونصل إلى توقعاتنا وأهدافنا".