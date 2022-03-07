رسالة نارية من جوارديولا لـ ليفربول عقب اكتساح مانشستر يونايتد

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بشكل مثير، على المنافسة بين فريقه وليفربول، على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الفوز الكاسح على مانشستر يونايتد مساء اليوم (4-1).

واكتسح مانشستر سيتي ضيفه مانشستر يونايتد (4-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل مانشستر سيتي بهذا الانتصار صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مواجهة مؤجلة أيضا.

وقال جوارديولا عقب المواجهة في هذا الصدد: "آمل أن نكون نحن أيضاً مثل الألم في الظهر بالنسبة لهم، كما قلت من قبل أن ليفربول مثل الألم في الظهر".

وأضاف بيب: "في السنوات الأخيرة التي خسرنا من مانشستر يونايتد نحن كنا أبطال البريميرليج بالفعل! ".

وواصل بقوله: "ليفربول هو اصعب خصم واجهته تنافسيًا في حياتي التدريبية".

وأوضح الإسباني: "لقد قلت للاعبين إذا قدمتم أقل ما لديكم سيساعدكم الجماهير ولقد قدمنا كل ما نملك لاسعادهم".

وأتم جوارديولا تصريحاته القصيرة عقب المباراة، في رسالة لرياض محرز الذي سجل هدفين: "هدف محرز اليوم أهداء لابني".