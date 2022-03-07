عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة نارية من جوارديولا لـ ليفربول عقب اكتساح مانشستر يونايتد

جوارديولا ومحمد صلاح
جوارديولا ومحمد صلاح

 علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بشكل مثير، على المنافسة بين فريقه وليفربول، على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الفوز الكاسح على مانشستر يونايتد مساء اليوم (4-1).

واكتسح مانشستر سيتي ضيفه مانشستر يونايتد (4-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل مانشستر سيتي  بهذا الانتصار صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مواجهة مؤجلة أيضا.

وقال جوارديولا عقب المواجهة في هذا الصدد: "آمل أن نكون نحن أيضاً مثل الألم في الظهر بالنسبة لهم، كما قلت من قبل أن ليفربول مثل الألم في الظهر".

وأضاف بيب: "في السنوات الأخيرة التي خسرنا من مانشستر يونايتد نحن كنا أبطال البريميرليج بالفعل! ".

وواصل بقوله: "ليفربول هو اصعب خصم واجهته تنافسيًا في حياتي التدريبية".

وأوضح الإسباني: "لقد قلت للاعبين إذا قدمتم أقل ما لديكم سيساعدكم الجماهير ولقد قدمنا كل ما نملك لاسعادهم".

وأتم جوارديولا تصريحاته القصيرة عقب المباراة، في رسالة لرياض محرز الذي سجل هدفين: "هدف محرز اليوم أهداء لابني".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

ترشيحاتنا

إصابة 13 شخصا في حريق بمنزل بالشرقية 

مواجهة على الهواء بين نقيب الممثلين والضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة

بسبب التقلبات الجوية.. أمجد الحداد يعطي نصائح مهمة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

رسالة نارية من جوارديولا لـ ليفربول عقب اكتساح مانشستر يونايتد

الأرصاد: انخفاض الحرارة 15 درجة خلال ساعات الليل

إبراهيم سعيد: على شيكابالا الاعتزال بدلًا من أن تأتي من جماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ