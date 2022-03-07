عمرو درويش: نسبة العاملين في قطاع الاقتصاد المعرفي أكثر من التقليدي



قال عمرو درويش، أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن اقتصاد المعرفة ليس بحديث، بل هو متواجد منذ خمسينيات القرن الماضى ، ويشكل 7% من ناتج المحل العالمي، ويرتفع بنسبة 10% سنويا، متابعا: اقتصاد المعرفة يعتمد على الإفكار والإبتكار.

وأضاف "عمرو درويش" خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، نستهدف نشر فكر الاقتصاد المعرفي داخل مصر، لتكون مصر من ضمن الدول المتقدمة التي تعتمد الاقتصاد المعرفى، في ظل التحول الرقمي التي تشهده البلاد.

وأوضح أن نسبة العاملين في قطاع الاقتصاد المعرفي أعلى وأكثر من عدد العاملين في الاقتصاد التقليدي، متابعا: "الاقتصاد التقليدي أصبح يتناقص بشكل كبير مقارنة بالاقتصاد المعرفي.



وأكد أن التنسيقية تسعى إلى داراسة التشريعات اللازمة من أجل إنشاء جيل قادر على تطبيق الاقتصاد المعرفى.

