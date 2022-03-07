الصحة: أكثر من 2 مليار جنيه تكلفة قرارات علاج على نفقة الدولة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، إن هناك إنخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة المجتمعية مع إنخفاض ملحوظ في معدلات إحتياج دخول المرضى إلى المستشفيات خلال الأيام السابقة ومع إستمرار ذلك يؤدي إلى انتهاء الموجة الخامسة.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، أن أكثر من 50% من الفئات المستهدفة حصلت على الجرعات بالكامل من اللقاح بعدد تجاوز ال30 مليون وتطمع وزارة الصحة في بداية النصف الثاني من هذا العام أن يكون عدد من تناولوا الجرعات يزيد عن نسبة 70 % من الفئات المستهدفة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك تسهيل كبير للمواطنين مع توفير جميع اللقاحات التي حصلت على تصريح من هيئات الدواء العالمية والمصرية؛ وضمن إجراءات التسهيل عدم إحتياج المواطن للتسجيل المسبق قبل تلقي اللقاح مع إختياره المركز الصحي المناسب له مع وجود مراكز مؤقتة لتلقي اللقاح مثل المحطات والنوادي والميادين والمولات وغيرها.

وأشار عبد الغفار إلى أن مبادره السيد الرئيس لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين المصريين وحتى المقيمين على الأراضي المصرية و توفير خدمة صحية متميزه مع تحمل الدوله كافة النفقات والتكلفة علي أكثر من مسار من خلال التامين الصحي الحالي و التأمين الصحي الشامل والذي أطلق في 6 محافظات والعلاج على نفقة الدولة لتوفير الأعباء المالية على المواطن مثل 100 مليون صحة وصحة المرأة والجنين وعلاج الأورام وسرطان الثدي.

نوه المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الحصول على قرار على نفقة الدولة حاليا لايحتاج إلا للذهاب إلى المستشفى و جميع الإجراءات مميكنه من خلال الشبكة العنكبوتية مع صدور الموافقة علي القرار خلال 48 ساعه وتجاوزت تكلفة القرارات مبلغ 2 مليار جنيه وهو متاح لكل من لا يخضع لتأمين صحي حكومي.