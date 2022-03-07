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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملتقى "سينماتيكس" يعلن القائمة النهائية للأفلام المشاركة في مسابقات دورته الأولى

سينماتيكس
سينماتيكس

أعلنت الإدارة المنظمة لملتقى "سينماتيكس" للأفلام، القائمة النهائية للأعمال المشاركة في مسابقات دورة المهرجان الأولى، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، بمركز سينما الحضارة بالأوبرا.


وتضم قائمة الأفلام المشاركة في الدورة الأولى، والمقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل، 8 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية، من بينها "اللعبة الأخيرة" و"فقاقيع" إخراج كريم الجوهري، و"عيشة أهلك" إخراج أحمد حامد، و"البطاطة" إخراج محمد البدري، و"يونس" إخراج أحمد السيد، و"حبيبة" إخراج عمرو الكاشف.


ويشارك في مسابقة أفلام التحريك فيلمان هما "صندوق الدنيا" إخراج مروة كامل، و"آهه جه يا ولاد" إخراج أمنية إبراهيم، وفي مسابقة الأفلام الوثائقية تشارك 8 أفلام هي "بيوت عتيقة" و"وادي الحيتان" إخراج أحمد الشيمي، و"حلم الملح" إخراج مروة كامل، و"حواديت يهود مصر" إخراج أحمد هاشم محمد، و"رفات" إخراج محمد أحمد بخيت، و"روح الصحراء" إخراج مي أبو الدهب.


ملتقى "سينماتيكس" يهدف إلى دعم المواهب الواعدة من صانعي الأفلام، وتشجيع الحوار السينمائي بين الثقافات المختلفة، من خلال عرض أفلام الشباب لتشجيعهم على ظهور أفلامهم للنور، وتضم لجنة تحكيم المهرجان دكتورة تماضر نجيب رئيسا وهي أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للسينما، والفنانة هند عاكف، والمخرج والمنتج الفني أسامة غريب.
 

سينماتيكس اللعبة الأخيرة صندوق الدنيا

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