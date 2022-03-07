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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العاصمة تتزين بأيدي بناتها..طالبات مدرسة ناصر الثانوية الفنية يزخرفن جدران حي شبرا..صور

طالبات مدرسة ناصر
طالبات مدرسة ناصر الثانوية الفنية يزخرفن جدران حي شبرا

زينت طالبات مدرسة ناصر الثانوية للتعليم الفني بمحافظة القاهرة جدران حي شبرا العريق ، بعدد من الرسوم الفرعونية.

جاء ذلك ضمن مبادرة تزيين المعالم الرئيسية بحي شبرا لاستعادة القيمة الحضارية والجمالية للحي العريق وذلك بمشاركة 30 طالبة من مدرسة ناصر الصناعية قسم الزخرفة وذلك بالتنسيق بين الاجهزة التنفيذية بحي شبرا وادارة شبرا التعليمية.

انطلقت اعمال الحملة باعمال تزيين وتجميل نفق احمد بدوي ، وستشمل ايضا سور احمد حلمي وكذلك جميع اعمدة الانارة ولوحات الكهرباء بمحيط حي شبرا.

يذكر انه قد انطلقت الاسبوع الماضي مبادرة من طلاب كلية الفنون الجميلة لتزيين جدران محطة مترو باب الشعرية بلوحات تحكي قصة الحي العريق وأشهر الشوارع والمعالم المميزة بالمنطقة إضافة لما ذكره المؤرخون عنه

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذه المبادرات تأتى في إطار تشجيع ودعم الطلاب لتنمية مهاراتهم وتبنى ما يقدمونه من أفكار وإبداع وتزكية روح الانتماء لديهم مشيرا إلى ضرورة ترسخ قيم الإبداع بين الطلاب وتشجيعهم على المساهمة والمشاركة في تززين وتجميل بلدهم حتى يترسخ لديهم شعور وروح الانتماء والمواطنة ، كما اثنى على دور مديرية التربية والتعليم في دعم الطلاب بالمدارس الفنية وكذلك التنسيق المثمر والبناء بين الاجهزة التنفيذية بالاحياء والادارات التعليمية.

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