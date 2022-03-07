حمزة الجمل: لاعبو الإسماعيلي في حاجة إلى طبيب نفسي.. ومن لا يقبل "جاهل"

أكد حمزة الجمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق ضرورة تواجد طبيب نفسي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش



وقال الجمل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من قبول لاعبي الإسماعيلي لوجود طبيب نفسي، وفي أوروبا كل أسبوع يحاور اللاعبون طبيب نفسي، ومن لا يقبل بوجود طبيب نفسي جاهل" .



واختتم حديثه قائلا: "أنا ضد خصم مستحقات اللاعبين عند الخسارة، ونتيجة الخصم تأتي عكسية وعلى مدار التاريخ الأمر يأتي عكسي، واللاعب المصري لا يقبل الخصم".

ويعاني الإسماعيلي خلال هذا الموسم من تراجع في النتائج على مستوى مسابقة دوري we المصري، حيث لم يحقق الفريق الأصفر أي انتصارًا خلال 11 مباراة من خلال التعادل في أربع مباريات والخسارة في سبع مباريات مما جعل الفريق يتواجد في المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيواجه فاركو مساء الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الـ12 بمسابقة دوري we المصري.