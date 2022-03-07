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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

صدى البلد

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1662 إصابة جديدة مع تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 931 ألفا و مصابين اثنين والوفيات إلى 6 آلاف و566 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1641 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و925 ألفًا و618 إصابة، كما سجلت 32 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و 437 حالة وفاة.

وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 1641 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 515 ألفا و708 مصابين والوفيات وتستقر الوفيات عند 2290 حالة وفاة.

ورصدت وزارة الصحة في تشيلي 122 حالة وفاة، و 19ألفا و353 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هناك 43 ألفا و77 حالة،و إجمالي الإصابات 3 ملايين و188 ألفا و 448 إصابة.

وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 1787 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و 322 ألفا و 578 إصابة، كما سجلت 21 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 36 ألفا و 977 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 482 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و72 ألفًا و956 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 8500 حالة وفاة عقب تسجيل حالة جديدة على مدار أمس.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 4005 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 88 ألفًا و849 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 143 وفاة عقب تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1029 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 598 ألفا و 449 إصابة،كما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى إلى 19 ألفا و389 وفاة

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و947 ألفا و366 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و85 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 508 حالات إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات 650 ألفًا و 140 حالة إصابة، كما سجلت 10 حالات إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا 331 وفاة .

وسجلت زامبيا 77 إصابة ووفاة شخص واحد بكورونا ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 313 ألفا و821 مصابا والوفيات إلى 3959 حالة.

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