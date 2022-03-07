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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل رحيل الفرنسي روجيه لومير عن تدريب النجم الساحلي

روجيه لومير
روجيه لومير

أعلن النجم الساحلي التونسي عن رحيل المدير  الفني الفرنسي روجيه لومير مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الساحلي، وذلك بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وقال النجم الساحلي في بيانه: "أعرب السيد روجيه لومير عن رغبته في الانسحاب من تدريب الفريق الأول للنجم الرياضي الساحلي وفي التوصل إلى صيغة توافقية لفسخ العلاقة التعاقدية التي تجمع الطرفين".

وأضاف "وعلى الرغم من محاولاتها المتعددة والحثيثة لاقناعه بمواصلة التجربة إلى آخر الموسم فإن الهيئة المديرة عبرت له في آخر الأمر عن تفهمها لرغبته".

واختتم البيان "تتوجه له الإدارة بالشكر والامتنان على العمل الكبير الذي قام به وتعتبره دوما أحد المدربين التاريخيين الذين تركوا بصمة لن تنمحي في تاريخ النجم الرياضي الساحلي".

وتولى لومير -80 عاما- قيادة النجم الساحلي 3 مرات، الأولى بين 2013 و2014، والثانية بين 2018 و2019، والثالثة في عام 2021 والتي انتهت اليوم.

كما سبق له تدريب الترجي التونسي بين 1983 و1984، وأبرز محطاته الإفريقية كانت قيادة منتخب تونس منذ عام 2002 وحتى 2008، وفي تلك الفترة حقق لقب كأس أمم إفريقيا الوحيد في تاريخ تونس.

أيضا تولى لومير قيادة منتخب المغرب في الفترة بين 2008 و2009.

يذكر أنه فاز بكأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا كمدرب مساعد، بينما تولى قيادة منتخب فرنسا بين عامي 1998 و2002، حيث حقق معه لقب يورو 2000.

روجيه لومير الترجي التونسي منتخب تونس كأس العالم منتخب فرنسا

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