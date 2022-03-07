البرلمان البريطاني يصوت اليوم على إجراءات عقابية متصاعدة ضد النظام الروسي

يعتزم البرلمان البريطاني التصويت اليوم الإثنين، على إجراءات عقابية تهدف إلى مزيد من الضغط المتصاعد على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وذكرت الحكومة البريطانية -حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أمس الأحد، أنها أجرت سلسلة من التعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، بغرض تكثيف الضغط على نظام بوتين.



ويعتزم المشرعون البريطانيون النظر في التعديلات خلال مجلس العموم غدا، والتي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بتطبيق عقوبات أشد وأسرع، وتسمح لبريطانيا بالتحالف بسهولة مع الحلفاء.

كانت المملكة المتحدة قد فرضت بالفعل ما أسمته "أكبر حزمة عقوبات في التاريخ" على روسيا، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.