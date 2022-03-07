سانا : الدفاع الجوي يتصدى لعدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الإثنين، أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية السورية.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد ذكرت بسماع دوي انفجارات في سماء محيط العاصمة السورية دمشق.

ومن ناحية أحرى، أعلنت سوريا، أمس الأحد، تعرض حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة، لهجوم إرهابي ما أدى إلى مقتل 13 عسكرياً بينهم ضباط وجرح 18 آخرين.

وقالت مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسمية في سوريا "سانا" إنه حوالي الساعة 13:30 من بعد ظهر أمس ، تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة.

وأوضح المصدر أن الهجوم أدى إلى "استشهاد 13 عسكرياً بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين".

والشهر الماضي، أعلنت سوريا "انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين".