تأكيد رئيس الوزراء إسهام الرقمنة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.. أبرز ما تناولته الصحف

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.



وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشق طريقها لتصنع تاريخا جديدا بالتحول إلى اقتصاد رقمي ومجتمع لا نقدي، لافتا إلى أن التحول الرقمي أحد برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي كان له الأثر الإيجابي في التخفيف من تداعيات جائحة «كورونا»، وانتظام آليات العمل الحكومي، وكذلك تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ نحو 3.6% و3.3% خلال العامين الماليين 2019 - 2020، و2020 - 2021، على التوالي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية الذي عقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، وحضور ومشاركة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وقيادات البنوك والشركات والمؤسسات المالية.



وأوضح معيط أن وزارة المالية قامت بالعمل على تنفيذ توجيهات المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بالاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية «ميزة» تحقق العديد من المميزات وأقصى درجات التأمين، وتم بداية من عام 2021 إصدار 4.1 مليون بطاقة دفع لمستحقات العاملين بالدولة.



وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن التكنولوجيا المالية مكنتنا من تحويل التحديات إلى فرص، وتم توجيه البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية.



وأضاف، في الكلمة التي ألقاها المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن هذا الأمر كان له عظيم الأثر في زيادة قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة لمتطلبات جائحة كورونا، حيث تم تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصري خلال العام الماضي.



وأوضح أن مصر شهدت زيادة كبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية، منوها بارتفاع عدد البطاقات المصرفية إلى 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة «ميزة»، كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة بالإضافة إلى نشر 740 ألف نقطة بيع إلكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف إلى في مختلف أنحاء الجمهورية.

