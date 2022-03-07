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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خزانات نفط تحترق شرق أوكرانيا .. فيديو

خزانات نفط تحترق
خزانات نفط تحترق في أوكرانيا

عرضت فضائية " العربية " مشاهد لخزانات نفط تحترق في شرق أوكرانيا ، بعد تعرضها للقضف . 

و  يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة اليوم  لبحث الأوضاع الإنسانية فى أوكرانيا ، وذلك وفقا لما أفادت به  فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل  لها

وفى سياق متصل، اتهمت روسيا وكالة الأمن الأوكرانية وكتيبة آزوف بالتخطيط لـ "تفجير" مفاعل نووي في خاركوف،  في الوقت الذي تتهم فيه الجيش الروسي بـ "إطلاق مقذوفات" عليه.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الإثنين، أن مدينة خاركيف تكافح لصد هجوم روسي، وذلك ضمن محاولات دخول العاصمة كييف.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني: "تعرض مناطق في شمال البلاد لقصف صاروخي روسي عنيف".

أوكرانيا روسيا توك شو مجلس الأمن فضائية العربية

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