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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير الخارجية الأمريكية: نعمل مع شركائنا لتقديم المساعدات لمن يغادرون أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن

قال  وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى ليتوانيا : “ إننا نركز كثيرا على التحديات التي تواجهنا فى الفترة الحالية فى هذا الجزء من أوروبا.. وكنا نعمل على الحفاظ السلام ولا يمكن لأى دولة أن تقوم بغزو دولة أخرى”.

وتابع: “نعمل مع شركائنا لتقديم المساعدات للذين يغادرون أوكرانيا.. ونقوم بعمل جميع المبادئ ونعمل على حماية مستقبل الرجال والنساء فى أوكرانيا”.

وفي سياق متصل، اتهمت روسيا وكالة الأمن الأوكرانية وكتيبة آزوف بالتخطيط لـ "تفجير" مفاعل نووي في خاركوف،  في الوقت الذي تتهم فيه الجيش الروسي بـ "إطلاق مقذوفات" عليه.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الإثنين، أن مدينة خاركيف تكافح لصد هجوم روسي، وذلك ضمن محاولات دخول العاصمة كييف.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني: "تعرض مناطق في شمال البلاد لقصف صاروخي روسي عنيف".

فيما أفادت وسائل إعلام، بسماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.

كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الإثنين، عن محاولة القوات الروسية السيطرة على مدينتي بوتشا وإربين والاقتراب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية، إن القوات الروسية فشلت في اختراق الجبهة الشرقية باتجاه لوهانسك.

وأضافت الهيئة، أن القوات الروسية تسعى لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم باتجاه مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وكانت أكدت استخبارات وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية لم تحقق إلا تقدما طفيفا خلال الاسبوع الماضي في أوكرانيا.

وقالت استخبارات الدفاع البريطانية: "نشكك في تحقيق روسيا أهدافها حتى الساعة، والقوات الروسية واصلت قصف أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا".

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إنه يتم إعطاء الضوء الأخصر لبولندا لإرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا.

وأضاف:"أشعر بالتفاؤل بعد تقديم مولدوفا المساعدة للفارين من حرب الكرملين غير المبررة في أوكرانيا".

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