رحلة أكثر يسراً وراحة|محمد جاد: قطار الدرجة الثالثة أصبح مكيفا

قال الإعلامى محمد جاد، إن الدولة تسعى طوال الوقت أن تنهض بمنظومة النقل لاسيما قطاع السكك الحديدية.

وأضاف "جاد"، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن قطاع السكة الحديد وفر خدمة العربات المكيفة المعممة على الثلاث درجات.

وتابع الإعلامى محمد جاد، أنه سيتم تطبيق نفس قواعد الحجز التى تتم فى درجات القطار الثلاثة، وأتاحت أكثر من طريقة لحجز القطار عن طريق شبابيك الحجز أو من خلال الموقع الالكترونى أو ابلكيشن الموبايل.

وأشار الإعلامى محمد جاد، إلى أن قطار الدرجة الثالثة أصبح مكيفا، وهو ما يجعلك تستمتع برحلة أكثر يسراً وراحة، خاصة أصحاب المسافات الطويلة، مؤكداً أنها تجربة فريدة ولأول مرة فى الدرجة الثالثة للسكك الحديدية، كما أنها وسيلة آمنة ومريحة لصاحب متوسطى الدخل.