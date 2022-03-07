الحكومة تتحمل فرق الأسعار|الكويت تستعد لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

كشفت مصادر كويتية مطلعة عن أبرز مرئيات الحكومة التي ستطرحها خلال جلسة مجلس الأمة السرية الخاصة اليوم، الإثنين، لمواجهة أية طوارئ محتملة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية؛ مؤكدة أن الحكومة ستتحمل فرق سعر السلع المدعومة في حال تم رفعه من المصدر، بما في ذلك المواد الأساسية الإنشائية والتموينية.

ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر الرسمية تأكيدها أن الحكومة اتخذت كافة التدابير والاحترازات استعدادا لمواجهة كل الطوارئ المحتملة على خلفية الأزمة الروسية الاوكرانية، بما فيها الحرب النووية.

وشددت المصادر على أن الحكومة تفرض رقابة على رفع الأسعار حيث سيتم فرض عقوبات مشددة تتمثل في إغلاق أي محل يرصد رفعه المصطنع للأسعار، مشيرة إلى وجود مقدرة على موازنة الامور من جميع الجهات المعنية حيث أن "أيام الإغلاق أثناء كورونا صقلت خبرة العديد من الجهات".

ولفتت إلى أن هناك توصيات شديدة اللهجة من القيادة السياسية بمراقبة الأسعار يوميا، مشيرة إلى وجود خطة امنية لتشديد الحراسة على المستودعات الغذائية والمنشآت النفطية بشكل أكبر عن طريق قوة إسناد.

وقالت المصادر إن واردات البلاد من روسيا وأوكرانيا قليلة ولا تتخطى 13 مليون دينار مشيرة إلى أنها مواد يمكن تعويضها من دول أخرى كالأرجنتين وأستراليا ودول أفريقيا.

ودعت المصادر المواطنين الذين ينقصهم مواد إنشائية لبناء منازلهم خاصة في المطلاع إلى التوجه لشرائها من الدول المجاورة لأن أسعارها معقولة، موضحة أن هناك مواطنين يحصلون على 50 طنا من الحديد المدعوم لبناء منازلهم وينقصهم 20 طنا وعليهم التحرك واستيرادها من الدول المجاورة لرخص أسعارها وسقوط ضريبة القيمة المضافة.

وبددت المصادر كل المخاوف من نقص أي مواد غذائية أو المخزون المائي أو الكهربائي، وقالت: «لدينا مقدرة على إنتاج أكثر من 5 ملايين خبزة يوميا، والمخزون المائي والكهربائي جيد».

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد دعا، أمس الأحد، إلى عقد جلسة خاصة "سرية" طارئة لمجلس الأمة (البرلمان) لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على البلاد.

وجاء ذلك في كتاب رفعه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي لرئيس مجلس الأمة.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، طلبت الحكومة الكويتية عقد جلسة خاصة «سرية» طارئة لمجلس الأمة نظراً للظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا الاتحادية و جمهورية اوكرانيا وتأثيرها المباشر وغير المباشر اقليمياً ودوليًا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى.