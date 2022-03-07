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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: 1900 طالب من الدارسين بأوكرانيا سجلوا باستمارة البيانات

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

في إطار المتابعة المستمرة لموقف أبنائنا في أوكرانيا، وطرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا بالتعاون مع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب والمقيمين في محافظات مختلفة.

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن عدد الطلاب الدارسين بأوكرانيا الذين قاموا بالتسجيل وصل إلى ١٩٠٠ طالب حتى الآن، مشيرة إلى متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية-الأوكرانية.
 

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وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الاستمارة تضم كافة تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والمدينة التي يقيم فيها في أوكرانيا، وتسجيل ما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مشيرة إلى أهمية سرعة استيفائها لجميع الدارسين في أوكرانيا، والاهتمام بدقة البيانات التي سيتم إدخالها في الاستمارة، حيث إنها متاحة الآن عبر رابط التسجيل: 
‏https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8

وأكدت وزيرة الهجرة أن الحفاظ على حياة هؤلاء الطلبة له الأولوية القصوى، مؤكدة متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لأبنائنا في ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات الأحداث الجارية.

وشددت الوزيرة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها في أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة وعودتهم إلى أرض الوطن.

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