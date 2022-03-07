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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الخطيب يعقد جلسة مع موسيماني عقب لقاء بيراميدز لحسم التجديد

لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "يعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة خاصة مع موسيماني عقب لقاء بيراميدز وقبل رحلة السفر إلى جنوب إفريقيا من أجل حسم ملف التجديد بشكل نهائي بعد الاتفاق على كافة البنود قبل مواجهة المريخ".

وتابع: "كشف مصدر مسئول أن موسيماني اشترط الحصول على 180 ألف دولار شهريا وزيادة 10 آلاف دولار سنوياً حتى يصل في الموسم الثالث إلي 200 ألف دولار بخلاف مكافآت التتويج بالبطولات المحلية والإفريقية وبعض المميزات الأخرى سواء الإقامة وتحمل تذاكر الطيران إلي بلاده مع أسرته والجهاز المعاون له".

وأكمل:"أضاف المصدر أن الخطيب سوف ينهي الجدل حول التجديد خلال تلك الجلسة وغلق الملف والتكهنات حول رحيل أو بقائه مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

موسيمانى الخطيب محمود الخطيب كاف

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