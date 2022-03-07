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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنفيذ ورش عمل على هامش المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة العريش

ورش عمل بجامعة العريش
ورش عمل بجامعة العريش لتبادل الخبرات


نفذت جامعة العريش شمال سيناء،  عددا من ورش العمل على هامش المؤتمر العلمي الأول لشباب الباحثين " التنمية المستدامة فى سيناء بين الواقع والمأمول " بإشراف ورعاية  الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس الجامعة.. حيث تم تنفيذ (12) ورشة أقيمت تحت رعاية بنك المعرفة المصري، في مختلف التخصصات والمجالات العلمية التى تهم الباحثين وتساعدهم فى أبحاثهم العلمية، وقد تضمنت  عدد من الموضوعات التى تساعد الشباب فى مواكبة الأحداث العلمية العالمية كالتغيرات المناخية وتأثيرها على المصادر الطبيعية فى مصر.

نقطة تحول 

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش،  ان هذه الورش، تعد  نقطة تمهيدية لانطلاق المؤتمر والذى يهدف إلى إيضاح أهمية البحث العلمي فى إرساء التنمية المستدامة فى سيناء وإتاحة الفرصة للباحثين فى إجراء البحوث المشتركة التى تعالج المشكلات المختلفة مثل المشكلات البيئية التى تواجه المجتمع وتقويم الإمكانيات التطبيقية للبحوث للاستفادة منها فى التنمية المجتمعية. 
ومن هذه الورش:
ورشة بعنوان: الأخطاء الإحصائية الأكثر شيوعًا فى البحث العلمي وكيفية تفاديها؟ حاضر فيها الدكتور  البراء محمود السعيد، أستاذ البيئة النباتية المساعد، كلية العلوم للبنين ، جامعة الازهر، بالقاهرة والمتخصص فى التحليلات الإحصائية، وقد حضر الورشة (287) مشارك من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية، منهم (11) مشارك من الدول العربية المجاورة من جامعة جيزان والموصل وشقراء، واستمرت الورشة ما يقرب من ساعتين ونصف،.

وأخرى بعنوان: "كيفية تحديد الهوية العلمية للباحثين وكيفية التسجيل بقواعد البيانات العالمية"، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور على سليمان، أستاذ علم الجيولوجيا، كلية العلوم، جامعة طنطا، وعضو فريق تدريب منظومة التحول الرقمي والحاصل على Scival Championship ، وحضر الورشة (150) مشارك من مختلف جامعات مصر والمراكز البحثية المصرية المختلفة منهم (45) مشارك من جامعة العريش، (4) مشاركين من جامعات عربية خارج مصر، واستمرت الورشة ما يقرب من ساعتين ونصف.
• وورشة بعنوان: "دور الاستشعار عن بعد فى تحديد تأثير التغيرات المناخية على المصادر الطبيعية فى مصر "، حاضر فيها  الدكتور  محمد الشربيني، الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وقد حضر الورشة (136) مشارك من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية.

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ورش عمل مؤتمر شباب الباحثين جامعه

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