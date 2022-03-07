عمان تشارك في أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى بالمغرب

شارك النائب سعيد السعدي عضو البرلمان العربي في أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومنتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والكراييب، الذي عقد بالمملكة المغربية خلال الفترة من 3 لـ 5 مارس الجاري ، وذلك ضمن وفد برلماني رفيع المستوى يضم عدد من أعضاء البرلمان العربي، ترأسه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.



وناقش المؤتمر الذي يأتي بمشاركة عربية واسعة رفيعة المستوي تضم شخصيات سياسية ودبلوماسية، عدة محاور من بينها موضوع "التعاون والتضامن الإفريقي العربي دعامة أساسية للتأهيل الاقتصادي والتنموي" في ظل تداعيات جائحة كورونا، كما يناقش موضوع الشباب والمرأة في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة.

وتناولت فعاليات منتدى دور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة مناقشات حول تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والإفريقي، إضافة إلى بحث المبادلات التجارية والاقتصادية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب.