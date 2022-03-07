وزيرا الشباب والتضامن يشهدان فعاليات مؤتمر أثر الرياضة في حياة ذوي الإعاقة

شهد ، صباح اليوم ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ونيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ؛ فعاليات مؤتمر "أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة" ،والذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

يشهد المؤتمر عدة جلسات حوارية حول أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ،ودور المرأة ذات الإعاقة في الرياضة البارالمبية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ،وتكريم أبطال أولميبياد طوكيو، وأبطال إفريقيا في كرة السلة جلوس ، وأبطال إفريقيا في رياضة الباراتايكوندو.

حضر المؤتمر ، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، اللواء مهندس دكتور هاني أحمد نبيه الأمين العام للمجلس ، وأعضاء اللجنة البارالمبية ، ومسؤولو مؤسسة هانس زايدل الألمانية ، وممثلي الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، والأبطال الرياضيين البارالمبيين ، وممثلو الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني.

في هذا السياق ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أبطال ذوي الهمم والقدرات أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقي و الوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الابطال أصحاب الطموحات والانجازات التي نفخر بها لانهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة ، معلنا إطلاق اسم البطل البارالمبي الراحل في رفع الأثقال طارق وهدان علي صالة تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وأضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تدير منظومة متكاملة من الهيئات الرياضية لذوي الهمم والقدرات ، لافتاً إلى وضع القيادة السياسية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الفئة في صدارة الأولويات والاهتمامات من جانب الدول المصرية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة حريصة على دمج الشباب من ذوي القدرات والهمم فى جميع برامجها وأنشطتها، لافتاً أنه تم إعداد برامج وأنشطة لدعم ذوي الهمم والقدرات وتطوير قواعد بيانات المستفيدين من البرامج وتمثيل ذوي الهمم ببرلمان الشباب والطلائع وبرامج التنشئة السياسية والوطنية ، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي نادت بالتساوي بين الجميع في كافة الحقوق والواجبات بدون النظر لأي شئ أخر ، موجه التهنئة لأبطال مصر البارالمبيين الذين رفعوا إسم مصر عاليا رغم الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي دمج مختلف فئات ذوي القدرات والهمم في مختلف الخدمات المقدمة لهم ، والعمل علي ذلك بجهد كبير بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

من جانبها ، أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أن إقامة المؤتمر ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالبطل البارالمبي ، وأيضاً في إطار إيمان المجلس بأهمية رفع وعي المجتمع المصري حول هذه القضية من خلال تعاونها مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية ومؤسسات الدولة التي تؤمن بأهمية الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.