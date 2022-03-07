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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بجامعة حلوان عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد العالمي للكبد

الدكتور محمد القصاص
الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية طب حلوان

اختير الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان، ومدير وحدة التصنيف الدولى، ومدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي بجامعة حلوان، عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العالمي لدراسة الكبد IASL، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لدراسة الكبد تقديراً لمساهمته ومشاركته كعضو في المجلس الإقليمي للاتحاد كممثل لقارة أفريقيا على مدار العامين الماضيين.  

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وأشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بتميز الدكتور محمد القصاص معرباً عن سعادته بهذا القرار، موجها التهنئة لسيادته، ومؤكداً أن جامعة حلوان تفخر دائما بتميز أعضاء هيئة التدريس بها واسهاماتهم على المستوى القومي والدولي.

الدكتور محمد القصاص  يشغل عدة مناصب على الصعيد المحلي والدولي فهو رئيس الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي EARTH، وعضو مجموعة دراسة أمراض الكبد بالمنظمة العالمية للجهاز الهضمي WGO، وعضو المجلس العالمي لدراسات الكبد الدهني Global NASH Council ، وكذلك عضو المجلس الأعلى للبحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، والمشرف الأكاديمي على وحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى القاهرة الجديدة.
للدكتور القصاص أكثر من ١١٠ بحث دولي منشور في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي، كما سبق له الحصول على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، ووسام الدولة من الطبقة الأولي في الطب، وكذلك جائزة أفضل بحث عربي منشور في العلوم الطبية.

مجلس إدارة الاتحاد العالمي لدراسة الكبد IASL الدكتور محمد القصاص جامعة حلوان IASL الاتحاد الدولي لدراسة الكبد

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