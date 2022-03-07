سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة سموحة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة سموحة في الخامسة والنصف مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة ١٢ من بطولة الدوري.

وركز الكابتن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا في المران، على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية لتطبيقها في لقاء سموحة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن هيثم شعبان على تحفيز اللاعبين والتأكيد على أهمية تحقيق الفوز من أجل التقدم في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز ١٢ في جدول الترتيب برصيد ١٢ نقطة.