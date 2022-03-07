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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفاع المتهم 13 و 18 في الآثار الكبرى: موكلي زبال ويعاني من جرح في البطن

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الاثنين محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"الآثار الكبرى".  

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

استمعت هيئة محكمة الي مرافعة دفاع المتهم 13 , 18 في قضية حيث قدم دفاع المتهم الثالث عشر، كشوف حساب من البنك الأهلي، تثبت مكان وتاريخ تواجد المتهم يوم القبض عليه، كما قدم حافظة مستندات تؤكد وجود موكله في مقر عمله بإحدى الشركات يوم القبض عليه.

وقدم دفاع المتهم الـ١٨ حافظة مستندات تثبت مكان ووقت وجود المتهم يوم القبض عليه وفلاشة بها مقاطع فيديو، وقال: "أنا موكلي زبال ويعاني من جرح في البطن"، ليرد المتهم قائلا: "أنا عاوز أوريكوا الجرح ده"، كما طالب دفاع المتهم ببراءة المتهمين من الأول حتى الثاني عشر.

وشهدت الجلسة ، غياب دفاع المتهم الحادي عشر والتاسع عشر عن جلسة محاكمة موكليهم بينما أكد محامي المتهم الـ ١٥ أنه ليس جاهز للترافع أمام هيئة المحكمة.


وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.  كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار. 

 واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.  

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار

الاثار محكمة جنايات شمال القاهرة النيابة العامة حسن راتب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت

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