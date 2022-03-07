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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة.. تعرف علي قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين في معسكر مباراة النادي الأهلي في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره النادي الأهلي في الثامنة من مساء الثلاثاء، على استاد السلام، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، والاستمرار في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة الهامة.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٦ نقطة، حققها من ٨ انتصارات وتعادلين.

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