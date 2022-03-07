خبير أمن معلومات يكشف آخر تحديثات تطبيق واتساب.. فيديو

قال الدكتور أسامة مصطفى ، خبير أمن المعلومات ، إن أخر تحديثات الواتساب هي طرح إمكانية " الريأكت " على الرسائل، واختيار الأشخاص التي نود أن يشاهدوا "الاستوري" على الواتساب ، بالاضافة إلى وضع زرار البحث إلى جانب أيقونة الكاميرا.

وأضاف أسامة مصطفى ، خلال لقائه عبر سكايب لـ برنامج " صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية" إم بي سي مصر 2" ، أن التطبيقات التي تحتوي على خدمة " تيسكت " تكون منافسة بشكل مباشر للواتساب ، ومن بينها " التليجرام ".

وأوضح "مصطفى" ، أن التطبيقات الشعبية تسهل اتخاذ الإجراء في التحويل عن " الفيسبوك "في حالة أرادت أمريكا حجبها في بعض الدول ، مثلما حدث مع روسيا.

ويواصل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، طرح ميزات جديدة باستمرار من شأنها أن تحسين تجربة استخدام الخدمة، عبر أنظمة أندرويد و iOS والويب وسطح المكتب.

وحسبما ذكر موقع “telecomtalk”، ستوفر منصة الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركة ميتا Meta، خمس ميزات جديدة لتطبيقها على نظامي التشغيل أندرويد و iOS قريبا، حتى إصدار سطح المكتب و الويب سيتم تحديثه للحصول على دعم ميزات الأمان الجديدة، ولا تزال بعض هذه المزايا قيد التطوير منذ العام الماضي، ولكن من المتوقع أن تبدأ شركة واتساب بطرح هذه الميزات ضمن تحديث مستقبلي.