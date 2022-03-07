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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 83 حالة تعد بالبناء على مساحة 16 ألف متر بالشرقية

ازالة تعديات علي
ازالة تعديات علي الأراضي الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إستمرار أعمال الموجه الـ ١٩ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة ٨٣ حالة تعدي بالبناء المخالف علي مساحة ١٦ ألف و٣١٦ متر مباني و٣٢ فدان و١٤ قيراط بنطاق المحافظة.

 

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ ١٩ ، وأسفرت عن إزالة ٧٦ حالة تعدي بالبناء المخالف علي مساحة ١٦ ألف و ٣١٦ متر مباني و٣٢ فدان و١٤ قيراط بمراكز ( أولاد صقر  - أبو حماد - مشتول السوق - فاقوس - كفر صقر - الزقازيق – ههيا – منيا القمح - بلبيس - أبو كبير - الإبراهيمية - الحسينية ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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وأشار المحافظ ، إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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