صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق دليل المهارات لتنمية وعي الأطفال بالمناطق المطورة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دليل المهارات الحياتية لتنمية والوعى لدى الأطفال بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل " الأسمرات ، المحروسة ، اسطبل عنتر ، حدائق أكتوبر ، بشاير الخير بالاسكندرية ، حي الضواحى ببورسعيد".

ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات‪"‬ والتي تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكذلك توعية الاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج مجانا وفى سرية تامة .

‫يتضمن دليل المهارات الحياتية عدده أنشطة وألعاب ترفيهية سيتم تنفيذها في المناطق المطورة خلال الأيام المقبلة لتنمية الوعى لدى الأطفال وغالبية هذه الأنشطة مرتبطة بالبعد عن التدخين واضرار تعاطى المخدرات وذلك لرفع الوعى لدى الأطفال بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية تنشط العقل وتحفز على التفكير وتستهدف رفع الابتكار لدى الأطفال كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان