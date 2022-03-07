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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

قيادية بمستقبل وطن تطالب التموين بضخ السلع في المجمعات لمواجهة زيادة الأسعار

زينب نوار، عضو أمانة
زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن

قالت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن دول العالم تعرضت إلى موجات من التضخم وارتفاع في الأسعار، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في دول العالم من بينها مصر.

وَطالبت نوار فى بيان صحفى لها ، الحكومة والأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والذي حدث منذ الأيام الماضية، وضرورة ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يتم استخدام السلع فيه بشكل أكبر من الشهور العادية.

كما طالبت القيادية بحزب مستقبل وطن، وزارة التموين  بضخ المزيد من السلع في المجمعات الإستهلاكية وزيادة منافذ البيع وتوفير السلع بأسعارها الحقيقة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن هناك إستغلال وشائعات كثيرة تؤدي إلي إحتكار السلع ورفع ثمنها ويتحملها المواطن مما تشكل عبء كبير عليه ولابد من العمل على التخفيف في ظل الظروف الصعبة.

وناشدت نوار، المواطنين  بالإبلاغ عن محتكري السلع عن طريق تقديم الشكاوى لدي جهاز حماية المستهلك للقيام بدورة في الرقابة والتفتيش، لافتة إلي أن المشروعات القومية المتعلقة بالأمن الغذائي ساهمت بشكل كبير في ضبط المشهد الاقتصادي وعدم حدوث فجوة كبيرة كما حدث في عدد من الدول الأخرى.

التضخم الحرب الروسية الأوكرانية جائحة كورونا الأوضاع الاقتصادية الحكومة

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