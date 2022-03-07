وزير الإسكان: تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا مهم ويوفر فرص عمل كبيرة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا موضوع فى غاية الأهمية ، خاصة أن شركات المقاولات المصرية تمثل الذراع القوى للوزارة، والطفرة الكبيرة التى نشهدها خير دليل على ذلك.

وأضاف الجزار: " الزخم العمرانى الذى نشهده حاليا لن يستمر بهذا الشكل نحن فى مرحلة بناء للجمهورية الجديدة الذى سيستغرق فترة من الزمن، ولكن من ثم وحب أن يكون هناك رؤية حول استدامة عمل هذه الشركات فى المستقبل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

و قال :" قطاع المقاولات يوفر فرص عمل كبيرة الا أنه يحرك رؤس الأموال بصورة تباطئية مما يستوجب أن يكون هناك حلول أخرى، والشركات التى تنفذ مشروعات كبرى بعد زيادة حجم المعدات والعمالة يجب أن يكون هناك حلول لتحويل هذه الشركات من قطاع المقاولات لقطاعات أخرى لإدارة المنشآت وتشغيلها على سبيل المثال".

وتابع: " طلبنا من شركات المقاولات الكبيرى تقديم عرض لصيانة وتشغيل هذه المبانى حتى يكون لديه خطة لتشغيل العمالة لما يمتلكه من خبرة خاصة وأنهم من أنشأو المبنى، مؤكدا:" لا اضمن استمرارية جودة المنشآت حال عدم صيانتها".

وأضاف وزير الإسكان:" تصدير العقارات أو عمل الشركات خارج مصر أمر مهم جدا يجب أن يكون بصورة محكمة".

من جهته ، أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن شركات المقاولات المصرية أصبح لديها من الخبرات ما يؤهلها للعمل فى اى مكان فى العالم لما اكتسبته خلال الفترة الأخيرة من خبرات وتنفيذ وحجم الإنشاءات السريع الذى يتم فى الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية فتح أسواق خارجية لهذه الشركات، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت توجه عدد من الشركات للعمل فى الخارج بجهود فردية، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك مظلة لهذه الشركات، ومن ثم أوصت اللجنة خلال اجتماع سابق لها بضرورة إنشاء مجلس تصديرى أو كيان تحت إشراف حكومي يكون هو المسؤول عن شركات المقاولات العاملة خارج مصر بمثابة مظلة لهذه الشركات.

274801306_4650677908391978_5317280801346273338_n

274936000_820743149326897_1956964256660782086_n

275028915_4913318688752889_8538357460983647680_n