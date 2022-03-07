عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الإسكان: تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا مهم ويوفر فرص عمل كبيرة

اجتماع لجنة الإسكان
اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا موضوع فى غاية الأهمية ، خاصة  أن شركات المقاولات المصرية تمثل الذراع القوى للوزارة، والطفرة الكبيرة التى نشهدها خير دليل على ذلك.

وأضاف الجزار: " الزخم العمرانى الذى نشهده حاليا لن يستمر بهذا الشكل نحن فى مرحلة بناء للجمهورية الجديدة الذى سيستغرق فترة من الزمن، ولكن من ثم وحب أن يكون هناك رؤية حول استدامة عمل هذه الشركات فى المستقبل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

و قال :" قطاع المقاولات يوفر فرص عمل كبيرة الا أنه يحرك رؤس الأموال بصورة تباطئية مما يستوجب أن يكون هناك حلول أخرى، والشركات التى تنفذ مشروعات كبرى بعد زيادة حجم المعدات والعمالة يجب أن يكون هناك حلول لتحويل هذه الشركات من قطاع المقاولات لقطاعات أخرى لإدارة المنشآت وتشغيلها على سبيل المثال".

وتابع: " طلبنا من شركات المقاولات الكبيرى تقديم عرض لصيانة وتشغيل هذه المبانى حتى يكون لديه خطة لتشغيل العمالة لما يمتلكه من خبرة خاصة  وأنهم من أنشأو المبنى،  مؤكدا:" لا اضمن استمرارية جودة المنشآت حال عدم صيانتها".

وأضاف وزير الإسكان:" تصدير العقارات أو عمل الشركات خارج مصر أمر مهم جدا يجب أن يكون بصورة محكمة".

من جهته ، أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن شركات المقاولات المصرية أصبح لديها من الخبرات ما يؤهلها للعمل فى اى مكان فى العالم لما اكتسبته خلال الفترة الأخيرة من خبرات وتنفيذ وحجم الإنشاءات السريع الذى يتم فى الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية فتح أسواق خارجية لهذه الشركات، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت توجه عدد من الشركات للعمل فى الخارج بجهود فردية، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك مظلة لهذه الشركات، ومن ثم أوصت اللجنة خلال اجتماع سابق لها  بضرورة إنشاء مجلس تصديرى أو كيان تحت إشراف حكومي يكون هو المسؤول عن شركات المقاولات العاملة خارج مصر بمثابة مظلة لهذه الشركات.

274801306_4650677908391978_5317280801346273338_n
274801306_4650677908391978_5317280801346273338_n
274936000_820743149326897_1956964256660782086_n
274936000_820743149326897_1956964256660782086_n
275028915_4913318688752889_8538357460983647680_n
275028915_4913318688752889_8538357460983647680_n
275380427_249635020712233_2257315443717880355_n
275380427_249635020712233_2257315443717880355_n
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطاع المقاولات شركات المقاولات المصرية رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب الإنشاءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

إيرفلوت الروسية توقف رحلاتها الجوية إلى القاهرة حتى 30 أبريل القادم

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

بـ37 جنيها .. أسعار الدواجن وبيض المائدة في الأسواق اليوم.. بث مباشر

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن مؤتمر آبل غدا والمنتجات التى سيتم إطلاقها

BMW تعلن عن استثمارات توسعية بـ200 مليون دولار في ساوث كارولينا

بعد إغلاق وتشميع 3معامل.. تعرف على عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

خوفا من روسيا.. لاتفيا تطالب واشنطن بالنشر الدائم للقوات الأمريكية على أراضيها

هل الصيام في شعبان حرام ؟.. الإفتاء: جائز ومستحب في النصف الأول

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها دعم الفلسطينيين عبر إعادة إعمار غزة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

فيديو

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

أخدت 9 غرز.. تفاصيل إصابة ليلى علوي بـ قطع في اليد

طبيعة مرض غادة عادل وماذا فعل طليقها مجدي الهواري "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ