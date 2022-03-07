الداخلية تضبط القائمين على تصوير فيديو زعمو خلاله أنهم رجال شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين ، على تصوير ونشر مقاطع فيديو لأشخاص زعموا على غير الحقيقة أنهم من رجال الشرطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل ، تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى سرقة المواطنين بإسلوب إنتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية " توك توك " ملكه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه وإدعى بأنه رجل شرطة ، وتحصل منه على مبلغ مالى نظير عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحجز الدراجة النارية لعدم حمله مستندات ملكية للدراجة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة القسم ) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار ).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "إنتحال الصفة " وإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية .

وبتطوير مناقشة المتهم للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب "إنتحال الصفة " وإعترف بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الإسلوب .

وبإستدعاء المجنى عليهم ، تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.