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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط القائمين على تصوير فيديو زعمو خلاله أنهم رجال شرطة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين ، على تصوير ونشر مقاطع فيديو لأشخاص زعموا على غير الحقيقة أنهم من رجال الشرطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل ، تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى سرقة المواطنين بإسلوب إنتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية " توك توك " ملكه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه وإدعى بأنه رجل شرطة ، وتحصل منه على مبلغ مالى نظير عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحجز الدراجة النارية  لعدم حمله مستندات ملكية للدراجة.  

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة القسم ) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار ).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "إنتحال الصفة " وإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية .

وبتطوير مناقشة المتهم للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب "إنتحال الصفة " وإعترف بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الإسلوب .

وبإستدعاء المجنى عليهم ، تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية رجال الشرطة مقاطع فيديو انتحال الصفة مديرية أمن القاهرة

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