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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أشرف زكي: "مش هنعمل برامج مجانية لحين حل مشكلة الضرائب مع الفنانين"|خاص

أشرف زكي
أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أن قرار نقابة المهن التمثيلية بمنع ظهور الفنانين في البرامج التلفزيونية بدون أجر جاء بالاتفاق مع الفنانين أنفسهم.

وأضاف :" دى رغبة الفنانين وحدث اتفاق بين الفنانين والنقابة إننا مش هنعمل برامج مجانية لحين  حل مشكلة الضرائب مع الفنانين والتي تحصل منهم على ضريبة مقابل ظهورهم في البرامج المجانية ".

وتابع :" من يذهب للبرامج ده قراره الشخصي ويتحمله مع الضرائب ؛ ونحن لن نفرض القرار علي أي فنان كل واحد وقراره".

بيان النقابة :

وأصدر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بيانا بمنع ظهور الفنانين المنتمين للنقابة في البرامج التليفزيونية التي تستضيفهم دون أجر، موضحا أن القرار يأتي بعد الأزمات، التي وضعوا فيها الفنانين خلال الفترة الماضية مع الضرائب.

وقال أشرف زكي في البيان: قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج، التي لا تدفع أجرًا، يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة، بعدما تم فرض أجر عليهم نتيجة الظهور من قبل الضرائب، ولا يحصلون فيها على أجر منها.

وتابع: يقال للفنانين الذين ظهروا، ولم يتقاضوا أجرًا إنهم يقومون بتلميع أنفسهم فكيف لا يدفعون ضرائب.

وأضاف: القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره.

أشرف زكي : الضرائب تطالب الفنانين بمقابل نادي مقابل الظهور التلفزيوني :

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن مصلحة الضرائب تطالب الفنانين بمقابل مادي للظهور في البرامج التلفزيونية حتى لو لم يتقاضون أموالا من هذه البرامج، قائلا: "الضرائب تعتبر أن ظهورنا في التلفزيونات للحديث عن القضايا من أجل والوجاهة ولا تعترف بأي خطابات تأتي من القنوات وتنفى تقاضينا للأموال".

وأوضح أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك فرق بين البرامج الترفيهية التي نتقاضى فيها اموال وبرامج الخدمة العامة.

ولفت نقيب المهن التمثيلية، إلى أنهم كفنانين توصلوا لنتائج ممتازة فى ضريبة الدخل مع مصلحة الضرائب.

وأشار الدكتور اشرف زكي، إلى أن توصية لجنة الموازنة في مجلس النواب كانت بتوقيع برتوكول يضمن حقوق الطرفين، مؤكدا أن هناك ممارسات سلبية وتنمر بالفن والفنانين، كما أن بعض مأموري الضرائب يتعاملون مع الفنانين بعنف.

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