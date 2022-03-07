عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة عبدالغني وحمزة العيلي وجيهان خليل يزورون مستشفى أورام الأقصر.. صور

صدى البلد

قام عدد من الفنانين من بينهم الفنانة هبة عبدالغني والفنان حمزة العيلي والفنانة جيهان خليل والفنان محمد إبراهيم يسري؛ أثناء تواجدهم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر والتي تقام حاليا بالمحافظة، بعمل زيارة خاصة إلي مستشفي الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر؛ وكان في استقبالهم جميع المسؤولين الإداريين والأطباء في المستشفي التي استقبلتهم بكل حفاوة وقاموا بعمل جولة بالداخل .

 

وقامت هبة عبدالغني و جيهان خليل وحمزة العيلي ومحمد يسري، خلال الزيارة، بتفقد أقسام المستشفى وغرف العلاج الكيماوى، واطلعوا على مكونات المستشفى من الأجهزة الطبية الأحدث عالمياً في علاج السرطان، إضافة إلي قيامهم بزيارة الأطفال في الغرف العلاجية وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معهم في جو من الفرح والدعم للمرضي والعاملين بالمستشفي.

تفاصيل الجولة

 

وخلال الجولة التي تواجدت فيها هبة عبدالغني، قالت في تصريحات صحفية لها اليوم الاثنين: "مستشفى شفاء الأورام في الصعيد مكنتش متوقعة اني هشوف اللي انا شفته ده؛ والحقيقة أول َما دخلت منطقة الألعاب مش هي بس اللي جميلة وشكلها حلو ومبهج؛ لكن كمان العناية المركزة اكتر حاجة صعبة على المريض فيها رعاية قوية وتنظيم ونظافة وأمان شبه كبير بينها وبين حاجات بنشوفها بره مصر؛ بصراحة حاجة مشرفة جدا"؛ مؤكدة علي أن زيارتها جاءت من خلال دعم العمل الخيري والتنموي في كافة محافظات مصر خاصة أن مستشفي الأورام بالأقصر تستحق ذلك؛ لما يبذلوه من مجهود كبير؛ مشيرة إلي أنها لم تتخيل أن يكون هناك صرح كبير طبي في صعيد مصر؛ وتغيرت فكرتها بتلك الزيارة .

هبة عبدالغني حمزة العيلي جيهان خليل محمد إبراهيم يسري مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مستشفي الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

إيرفلوت الروسية توقف رحلاتها الجوية إلى القاهرة حتى 30 أبريل القادم

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

بـ37 جنيها .. أسعار الدواجن وبيض المائدة في الأسواق اليوم.. بث مباشر

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

موضوعات متعلقة

المهن التمثيلية : منع ظهور الفنانين في البرامج بدون أجر

أخبار الفن: غادة عادل تكتب تعهدا للخروج من المستشفى.. وليلى علوي تتعرض لقطع في الكف

المنافسة تشتد في المرحلة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم"

كتبت تعهد للخروج..غادة عادل تغادر المستشفي في لندن رغم تحذير الاطباء

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم يعلن وفاة زوجته

شيرين رضا: ماتزعلوش من المشاهد الساخنة لأنها مش حقيقية.. فيديو

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن مؤتمر آبل غدا والمنتجات التى سيتم إطلاقها

BMW تعلن عن استثمارات توسعية بـ200 مليون دولار في ساوث كارولينا

بعد إغلاق وتشميع 3معامل.. تعرف على عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

خوفا من روسيا.. لاتفيا تطالب واشنطن بالنشر الدائم للقوات الأمريكية على أراضيها

هل الصيام في شعبان حرام ؟.. الإفتاء: جائز ومستحب في النصف الأول

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها دعم الفلسطينيين عبر إعادة إعمار غزة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

فيديو

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

أخدت 9 غرز.. تفاصيل إصابة ليلى علوي بـ قطع في اليد

طبيعة مرض غادة عادل وماذا فعل طليقها مجدي الهواري "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ