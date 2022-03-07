هبة عبدالغني وحمزة العيلي وجيهان خليل يزورون مستشفى أورام الأقصر.. صور

قام عدد من الفنانين من بينهم الفنانة هبة عبدالغني والفنان حمزة العيلي والفنانة جيهان خليل والفنان محمد إبراهيم يسري؛ أثناء تواجدهم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر والتي تقام حاليا بالمحافظة، بعمل زيارة خاصة إلي مستشفي الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر؛ وكان في استقبالهم جميع المسؤولين الإداريين والأطباء في المستشفي التي استقبلتهم بكل حفاوة وقاموا بعمل جولة بالداخل .

وقامت هبة عبدالغني و جيهان خليل وحمزة العيلي ومحمد يسري، خلال الزيارة، بتفقد أقسام المستشفى وغرف العلاج الكيماوى، واطلعوا على مكونات المستشفى من الأجهزة الطبية الأحدث عالمياً في علاج السرطان، إضافة إلي قيامهم بزيارة الأطفال في الغرف العلاجية وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معهم في جو من الفرح والدعم للمرضي والعاملين بالمستشفي.

تفاصيل الجولة

وخلال الجولة التي تواجدت فيها هبة عبدالغني، قالت في تصريحات صحفية لها اليوم الاثنين: "مستشفى شفاء الأورام في الصعيد مكنتش متوقعة اني هشوف اللي انا شفته ده؛ والحقيقة أول َما دخلت منطقة الألعاب مش هي بس اللي جميلة وشكلها حلو ومبهج؛ لكن كمان العناية المركزة اكتر حاجة صعبة على المريض فيها رعاية قوية وتنظيم ونظافة وأمان شبه كبير بينها وبين حاجات بنشوفها بره مصر؛ بصراحة حاجة مشرفة جدا"؛ مؤكدة علي أن زيارتها جاءت من خلال دعم العمل الخيري والتنموي في كافة محافظات مصر خاصة أن مستشفي الأورام بالأقصر تستحق ذلك؛ لما يبذلوه من مجهود كبير؛ مشيرة إلي أنها لم تتخيل أن يكون هناك صرح كبير طبي في صعيد مصر؛ وتغيرت فكرتها بتلك الزيارة .